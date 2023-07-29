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"Силовики – красавцы". Полиция устроила для мигрантов "сладкую жизнь" – по всей стране рейды, тысячи задержанных

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Несколько недель назад появилась статистика по приобретенному гражданству России за первое полугодие 2023 года.

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Комментарии
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Ксения Фотина
Отстраивают Мариуполь? Очень хорошо. Именно на восстановление  пострадавших  городов и пр. Новороссии и направлять таких Давидов  строителей. Не согласны? По домам в собственные Республики. Хватить!!!
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5 час.
A
Antanas
Чемодан возал своя страна.👍👍👍👍👍.
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5 час.
Tania Еременко
Даже не верится, что наши силовики проснулись! Надо всех нарушителей высылять назад, откуда приехали. Пусть учат русский язык и русские законы.
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1 час.

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