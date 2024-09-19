Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries

В результате вчерашней перестрелки в офисе компании Wildberries в бизнес-центре "Романов двор", в которой погибли два человека и семь получили ранения, Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения, сообщает Shot.
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