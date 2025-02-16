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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Бөгелмәдә Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 80 еллыгына медаль тапшырдылар

Бөгелмәдә Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 80 еллыгына медаль тапшырдылар

Бөгелмә районы башлыгы урынбасары Фәнис Мөхәммәтов һәм Спас авыл җирлеге башлыгы Алексей Михалев тыл хезмәтчәне, хезмәт ветераны Нәзирә Сәгыйтовага «1941–1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында Җиңүгә 80 ел» юбилей медален тапшырды.

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