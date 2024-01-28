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Трамп заявил, что США умирают из-за некомпетентности Байдена

Трамп заявил, что США умирают из-за некомпетентности Байдена

Соединенные Штаты умирают из-за некомпетентности президента страны Джо Байдена. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выступая на митинге в Неваде, озвучил бывший американский лидер Дональд Трамп.

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