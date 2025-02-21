«Новый большой вызов»: «Динамо» приобрело у «Ростова» Глебова в последний день зимнего трансферного окна

«Динамо» перед закрытием зимнего трансферного окна всё-таки успело усилить проблемные позиции. На место правого защитника у «Лануса» был выкуплен парагваец Хуан Касерес, а в опорную зону приобретён у «Ростова» Данил Глебов.
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