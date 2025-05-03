В Молдове выпущена книга к юбилею ВОВ

5 мая в рамках празднования 80-летия Победы над фашизмом в Кишиневе состоится презентация новой книги Бориса Шаповалова и Виктора Гайчука «Фотолетопись: Молдова в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
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