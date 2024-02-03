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МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах США после авиаударов

МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах США после авиаударов

Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах посольства США в Багдаде, ему будет вручена нота протеста в связи с актом агрессии против иракских гражданских и военных объектов.

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