МИД Ирака вызвал временного поверенного в делах США после авиаударов

Министерство иностранных дел Ирака вызвало временного поверенного в делах посольства США в Багдаде, ему будет вручена нота протеста в связи с актом агрессии против иракских гражданских и военных объектов.
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