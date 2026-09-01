Президент Монголии выразил благодарность Путину за соглашение о свободной торговле

Президент Монголии выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за достижение соглашения о свободной торговле между двумя странами.
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