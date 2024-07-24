Музей Победы и «Движение Первых» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров и генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
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