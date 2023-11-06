Хавбек ЦСКА Мендес о первом голе «Пари НН»: «Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле – к сожалению, гол засчитали. Выиграли за счет характера»

ЦСКА одержал победу со счетом 3:2 в матче 14-го тура Мир РПЛ. После первого гола нижегородцев на 33-й минуте игроки ЦСКА доказывали главному судье Владимиру Москалеву, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев – мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался остановить его в подкате.