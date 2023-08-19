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ФСБ поймала украинскую шпионку

ФСБ поймала украинскую шпионку

ФСБ задержала в ЛНР женщину за шпионаж в пользу Украины Сотрудники ФСБ задержали жительницу Луганской Народной Республики (ЛНР) по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

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Комментарии
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Коська
И погибшие её ВОШЛИ В ПОЛОЖЕНИЕ И УЖЕ ПРОСТИЛИ????
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9 час.
Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Почему не введут смертную казнь для таких предателей?!!! Эта сука отсидит и будет жить, а скольких наших ребят погубила.... Пока не будет жесткого наказания за предательство, таких продажных людишек будет много.
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8 час.

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