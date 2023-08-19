ФСБ поймала украинскую шпионку

И погибшие её ВОШЛИ В ПОЛОЖЕНИЕ И УЖЕ ПРОСТИЛИ????

Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu

Почему не введут смертную казнь для таких предателей?!!! Эта сука отсидит и будет жить, а скольких наших ребят погубила.... Пока не будет жесткого наказания за предательство, таких продажных людишек будет много.