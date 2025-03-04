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Астронавт МКС заснял редкое явление «джета» гигантской молнии

Недавно на сайте NASA появилась фотография, сделанная с Международной космической станции (МКС), на которой запечатлено редкое явление – восходящий «гигантский джет» молнии, предположительно поднимающийся более чем на 80 километров над побережьем США.

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