Орловские студенты-волонтёры чистят анапские берега от новых выбросов мазута

Добровольцы Орловского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» (ВСКС) ликвидируют последствия экологической катастрофы в Анапе, которая была вызвана разливом нефтепродуктов.
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