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Семак про 1:2 с ЦСКА: «На результат более чем сильно повлияли действия арбитров. Оба пенальти и эпизод с Мантуаном для любого неангажированного любителя футбола – очень простые»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак ответил на вопросы о поражении от ЦСКА (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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