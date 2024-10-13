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В Кировске водитель чуть не погиб от удара металлического копья

В Кировске водитель чуть не погиб от удара металлического копья

В Мурманской области в Кировске водитель едва не лишился жизни от удара металлического копья.Накануне в Кировске Мурманской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

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