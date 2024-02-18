holms sherlok Вины никто снимать не будет, хоть американцы, хоть англичане, хоть немцы, поляки или другие - все равно виновата бендеровская укранина

Алексей Камышов Нагличане с мелкобританских островов уже давно нарываются на грубость и очень желают стать новой Атлантидой. Видимо, надо им помочь в этом стремлении. А мы же очень добрые и отзывчивые люди и всегда готовы придти на помощь! Может, поможем страждущим парой Посейдонов?!