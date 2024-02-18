Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Источник: Украина атаковала Ил-76 под Белгородом под давлением британских советников

Источник: Украина атаковала Ил-76 под Белгородом под давлением британских советников

В атаке на Ил-76 под Белгородом, на котором перевозились украинские военнопленные, виноваты британские советники Украины.

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Комментарии
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holms sherlok
Вины никто снимать не будет, хоть американцы, хоть англичане, хоть немцы, поляки или другие - все равно виновата бендеровская укранина
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14 час.
Алексей Камышов
Нагличане с мелкобританских островов уже давно нарываются на грубость и очень желают стать новой Атлантидой. Видимо, надо им помочь в этом стремлении. А мы же очень добрые и отзывчивые люди и всегда готовы придти на помощь! Может, поможем страждущим парой Посейдонов?!
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12 час.
фарид сабиров
Вот и надо до кучи и порядку мочить валкоблядьританцев . И потом какого с хреном они делают в Москве ??? Пита их послиХЕРсольство ???? Они нам нать или послать их по дальше .
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11 час.

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