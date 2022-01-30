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Тарасенко забил 15-й гол в сезоне, став 3-й звездой матча с «Виннипегом». У него 40 очков в 40 играх

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко реализовал большинство в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:4) и был признан третьей звездой.

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