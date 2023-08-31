Экс-разведчик США Шаффер: наступление ВСУ провалилось из-за нежелания слушать

AB

Anlrey Boracow

Да ты что? США если бы планировали наступление ВСУ, то оно бы вообще не началось бы! Вот это более подходящая формулировка. Ни кто не говорит, что в пентагоне все поголовно идиоты, там есть и достаточно компетентные специалисты. Но во-первых их мало, во-вторых их мнение расходится с мнением политического руководства США, а значит это мнение неверное. Исходя из опыта боевого противостояния и противодействия США сначала СССР, потом и РФ можно сказать только одно - с окончанием войны во Вьетнаме с США ни кто серьезно не воевал. Все так называемые "конфликты" и "войны" велись исключительно при подавляющем перевесе во всем, начиная авиацией и ракетами, заканчивая мороженым для пехотинцев прямо на позициях. По этому воевать с Россией США, конечно могут, но не очень успешно, от слова СОВСЕМ. Не под те войны США "заточены". По этому верить каким то аналитикам их разведки или специалистам по "военным вопросам" все равно, что верить сценаристам Голливуда. Кто платит деньги, тот и музыку заказывает.