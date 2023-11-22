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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ди Мария вышел на 2-е место по числу матчей за Аргентину, Отаменди – на 5-е. Лидирует Месси

Ди Мария вышел на 2-е место по числу матчей за Аргентину, Отаменди – на 5-е. Лидирует Месси

35-летний полузащитник вышел на замену на 78-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 между Аргентиной и Бразилией (1:0).

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