Накануне празднования Дня морской пехоты, который по традиции отмечается 27 ноября, Министерство обороны Российской Федерации публикует кадры боевой работы десантно-штурмовых подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота по освобождению от вооруженных формирований украинских националистов населенных пунктов на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.
Популярные статьи
- Песков: РФ готова воспринимать осуждение ударов по Украине, если есть такие же заявления по Донбассу
- МО РФ: нанесено поражение артдивизиону 40-й бригады националистов, обстреливавшему территорию Белгородской области
- Хинштейн рассказал, что предлагается изменить в законопроекте о запрете ЛГБТ-пропаганды
Свежие комментарии