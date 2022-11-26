Наш потерянный мир

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Штурм здания: кадры боевых действий подразделений 155-й бригады морской пехоты в зоне СВО

Штурм здания: кадры боевых действий подразделений 155-й бригады морской пехоты в зоне СВО

Накануне празднования Дня морской пехоты, который по традиции отмечается 27 ноября, Министерство обороны Российской Федерации публикует кадры боевой работы десантно-штурмовых подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота по освобождению от вооруженных формирований украинских националистов населенных пунктов на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.

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