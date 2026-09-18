Министр: Через год Венгрия может отказаться от газа из России, если получится Новое решение по энергоносителям готово принять правительство Венгрии.
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