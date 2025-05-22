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Царьград

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Зеленский в агонии: В Курщине начались серьёзные проблемы. Ресурсы иссякают. Правда от капитана Дандыкина

Зеленский в агонии: В Курщине начались серьёзные проблемы. Ресурсы иссякают. Правда от капитана Дандыкина

Военэксперт Дандыкин заявил, что у ВСУ заканчиваются ресурсы для атак на Курскую область.С тех пор, как русские взяли под контроль Курскую область, попытки ВСУ вторгнуться в неё не прекращались.

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