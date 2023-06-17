ВЕСТИ КРЫМ

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Крым начнёт продажу своих товаров в арабские страны

Крым начнёт продажу своих товаров в арабские страны

В Крыму планируют вывозить товары местного производства в арабские страны через Сирию. Об этом на своём Telegram-канале «Za Россию! Крымский бастион» рассказал вице-премьер — постоянный представитель республики при Президенте России Георгий Мурадов.

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