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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о допуске российских спортсменов: «Чиновникам надо поменьше выступать и призывать к топору, Смотрите в корень, где можно долбануть в суде»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев призвал чиновников сфокусироваться на юридических и дипломатических методах защиты прав спортсменов, а не на медийных заявлениях.

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