«Гроссмейстер дипломатии»: интересные факты из жизни Генри Киссинджера

Генри Киссинджер был 56-м государственным секретарем, американским ученым и лауреатом Нобелевской премии мира, который помог создать мировой порядок после Второй мировой войны и провел США через некоторые из наиболее сложных внешнеполитических задач.
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