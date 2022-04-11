У Ларссона голевая передача в дебютном матче за АИК

Форвард АИК Йордан Ларссон отдал результативный пас в матче чемпионата Швеции с «Норчепингом» (1:0). Это была дебютная игра 24-летнего шведа за клуб из Стокгольма.

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