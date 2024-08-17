Свежие яблоки и груши можно сохранить до зимы (и даже дольше), если соблюдать несколько простых правил, которые касаются сбора урожая, подготовки плодов к длительному хранению и созданию правильного микроклимата в месте хранения

Свежие яблоки и груши можно хранить долго (и даже дольше), если соблюдать несколько простых правил, связанных со сбором урожая, подготовкой фруктов к длительному хранению и созданием подходящего микроклимата в помещении хранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии