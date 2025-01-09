Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» призвал союзников разместить свои «миротворческие силы» на территории страны.
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