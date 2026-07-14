Kills instantly: In the body of the deceased Graham* no "Russian trace" was found during the autopsy

The cause of the sudden death of Senator Lindsey Graham❶ was aortic dissection. It is reported by The Washington Post with reference to the preliminary report of the Office of the Forensic Medical Examination of the District of Columbia.
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