Поздравление директора Росгвардии генерала армии В.В. Золотова с 72-й годовщиной создания подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Поздравляю личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником – днем создания подразделений вневедомственной охраны! На протяжении 72 лет слаженная работа одной из наиболее многочисленных и технически оснащенных структур Росгвардии позволяет на высоком профессиональном уровне обеспечивать надежную защиту и безопасность объектов от преступных посягательств и террористических угроз, решать важнейшие задачи по предупреждению и пресечению правонарушений на улицах городов и других населенных пунктов.