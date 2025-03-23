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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в равных составах (1007), обогнав Эспозито. У Кросби 6-й результат, лидер – Гретцки

Капитан «Вашингтона» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:3).

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