Рыбак на мотособаке не смог добраться до берега водохранилища Новосибирска

Спасатели МЧС в минувшее воскресенье вызволили из снежного плена пожилого рыбака. Мужчина отправился ловить рыбу на обское водохранилище, на лед выехал на мотособаке, но на обратном пути буксировщик его подвел, рыбак оказался отрезан от цивилизации.