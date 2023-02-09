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Футболки Роналду, Дибалы и Бонуччи, выставленные Демиралом на аукцион ради помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, проданы за 5 млн лир

Футболки Роналду, Дибалы и Бонуччи, выставленные Демиралом на аукцион ради помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, проданы за 5 млн лир

Мерих Демирал собрал 5 млн турецких лир на аукционе, чтобы помочь жертвам землетрясения. Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла.

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