Соловьев оказался в эпицентре атаки БПЛА ВСУ на трассе «Новороссия»

Российские военные пресекли атаку БПЛА ВСУ на участке трассы трассе Р-280 «Новороссия», где в это время телеведущий Владимир Соловьев с командой снимали очередной эпизод документального проекта «За лентой», сообщает ИС «Вести».
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