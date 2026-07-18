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Аргументы и Факты

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Соловьев оказался в эпицентре атаки БПЛА ВСУ на трассе «Новороссия»

Соловьев оказался в эпицентре атаки БПЛА ВСУ на трассе «Новороссия»

Российские военные пресекли атаку БПЛА ВСУ на участке трассы трассе Р-280 «Новороссия», где в это время телеведущий Владимир Соловьев с командой снимали очередной эпизод документального проекта «За лентой», сообщает ИС «Вести».

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