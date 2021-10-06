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Армия Коштуницы, мечты о реванше

Армия Коштуницы, мечты о реванше

Воислав Коштуница, президент Югославии в 2000 — 2003 годах и премьер-министр в 2004 — 2008 гг. уже стал как в России, так и в Сербии фигурой подзабытой, однако еще недавно на вопрос, когда им жилось лучше всего сербы дружно отвечали — при Коштунице.

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