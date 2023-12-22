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Поплавская обратилась к Собчак после скандала на «голой» вечеринке

Поплавская обратилась к Собчак после скандала на «голой» вечеринке

В ночь на 21 декабря прошла вечеринка, организованная Настей Ивлеевой, которая стала известна своим необычным дресс-кодом — участники могли посетить мероприятие только в нарядах, полностью обнажающих тело.

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