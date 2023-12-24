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Хуситы открывают новый фронт. Ад в Красном море

Хуситы открывают новый фронт. Ад в Красном море

В конфликт Газы и Израиля втягиваются соседние страны: Ливан, Сирия, Ирак и пр. Это было неизбежно, но именно сейчас Ближний Восток подошёл к очень опасному рубежу.

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Комментарии
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Samarium
И да поможет им Аллах в борьбе со всеми этими бесами....
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14 час.
Аудрюс
&quot;А вот русское судоходство хуситы не трогают.&quot; Значит надо ждать пиндосовской провокации или теракта в отношении российских судов!
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12 час.

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