В конфликт Газы и Израиля втягиваются соседние страны: Ливан, Сирия, Ирак и пр. Это было неизбежно, но именно сейчас Ближний Восток подошёл к очень опасному рубежу.
Хуситы открывают новый фронт. Ад в Красном море
Комментарии
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Samarium
И да поможет им Аллах в борьбе со всеми этими бесами....
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14 час.
Аудрюс
"А вот русское судоходство хуситы не трогают." Значит надо ждать пиндосовской провокации или теракта в отношении российских судов!
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12 час.
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