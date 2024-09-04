И все о том же

В Казани продолжают (https://www.tatar-inform.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konk.) традицию конкурсов красоты, участниц которого отбирают строго по этническому принципу (маскируют страной происхождения: "Победительницей на этот раз стала уроженка Узбекистана Камила Исраилова.