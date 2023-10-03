Осеннее обострение: ВФУ возобновили атаки на донецком направлении

ВФУ 3 октября возобновили атаки на донецком направлении. В Минобороны РФ сообщили об активизации противника в районе населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка — там ВФУ потеряли до 285 военнослужащих убитыми и ранеными.
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