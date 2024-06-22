В Закарпатье священника канонической УПЦ мобилизовали в ВСУ

В Закарпатской области протодиакона Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщила епархия на своей странице в своих социальных сетях.
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