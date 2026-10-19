62% заболевших ОРВИ в Курской области — дети, прививки от гриппа сделали уже 125308 человек.По итогам прошедшей недели в Курской области ОРВИ заболели 5756 человек, 62% заболевших приходится на детское население, пояснили в региональном Роспотребнадзоре.
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