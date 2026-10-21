Русские таможенные службы с января по сентябрь 2026 года изъяли контрабанду на 9,2 млрд рублей, из которых 5,7 млрд приходятся на вывоз, а 3,5 млрд на ввоз товаров.
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