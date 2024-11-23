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Давят детей и пьют шумными компаниями: на курьеров написали заявление в полицию

Давят детей и пьют шумными компаниями: на курьеров написали заявление в полицию

Новая Москва с ее стремительно растущими жилыми комплексами сталкивается с новой проблемой: агрессивное поведение велокурьеров, доставляющих заказы жителям таких районов, как «Бунинские луга», «Испанские кварталы», «Потаповская роща» и «Скандинавия».

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