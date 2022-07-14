Пьяный житель Ленобласти изнасиловал дочь-инвалида своей жены

В Тихвинском районе Ленинградской области пьяный мужчина изнасиловал 19-летнюю падчерицу-инвалида. В 2017 году подозреваемый отбывал срок в местах лишения свободы по статье 199 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).