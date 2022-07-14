Neva.Today

8 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Надо же. Я и без роспотребнадзора знаю, всё что выросло из овощей, то и надо есть.Роспотребнадзор р...
  • Sergio Ugrimow
    До засыпания трахалась по своей воле, во время сна трахалась вообще без всякой воли, проснувшись продолжила трахаться...После недельной г...
  • Слава Охрименко
    да их всех кастировать надоПосле недельной г...

Пьяный житель Ленобласти изнасиловал дочь-инвалида своей жены

Пьяный житель Ленобласти изнасиловал дочь-инвалида своей жены

В Тихвинском районе Ленинградской области пьяный мужчина изнасиловал 19-летнюю падчерицу-инвалида. В 2017 году подозреваемый отбывал срок в местах лишения свободы по статье 199 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх