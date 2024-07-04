Алексей Комаров проверил ход работ в пензенской школе №57

Министр образования Пензенской области Алексей Комаров вместе с начальником Управления образования города Пензы Юрием Калёновым и депутатом Пензенской городской Думы Алексеем Савичевым посетили школу №57 им.
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