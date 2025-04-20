В Москве 1,5 млн человек посетили пасхальные богослужения с начала праздников

В праздничные пасхальные дни более 1,5 млн православных верующих в Москве посетили богослужения. Об этом в воскресенье, 20 апреля 2025 года, сообщил Виталий Сучков, глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.
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