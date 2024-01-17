Каковы традиции Крещенского сочельника, что можно и нельзя делать 18 января, рецепт сочива Алёна ЮрьеваКаждый год 18 января, православные христиане отмечают Навечерие Богоявления Господня, также известное как Крещение.
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