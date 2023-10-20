Не надо логики, когда идёт информационная война.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ И КИМ ЧЕН ЫН В ХОДЕ ВСТРЕЧИ В ПХЕНЬЯНЕ. ФОТО: МИД РОССИИ США РАСКРЫЛИ ТАЙНУ ВИЗИТА ЛАВРОВА: ПО РОССИИ УДАРИЛИ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ В секторе Газа, возможно, видели северокорейские гранатомёты F-7.