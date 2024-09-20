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Выпущен градостроительный план участка для дома по программе реновации в Крюкове

Выпущен градостроительный план участка для дома по программе реновации в Крюкове

В районе Крюково возведут дом по программе реновации. Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) уже выпустил градостроительный план земельного участка площадью 2,25 гектара.

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