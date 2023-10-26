Церковные праздники в честь Космы Яхромского и одноименной иконы отмечают 27 октября 2023 года Алёна ЮрьеваВ нынешнюю пятницу, 27 октября 2023 года, в православном мире отмечаются несколько церковных праздников.
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